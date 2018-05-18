Яровая внесла в ГД законопроект о защите детей от колумбайн-сообществ

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла в нижнюю палату парламента законопроект, направленный на защиту жизни детей от колумбайн-сообществ и оперативное выявление преступников, вовлекающих несовершеннолетних в опасную для их жизни деятельность, сообщила пресс-служба депутата.
Депутат напомнила, что ранее парламентарии уже установили уголовную ответственность за склонение или иное вовлечение детей в совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни ребенка.
Законопроектом также предлагается незамедлительная передача информации Роскомнадзором в полицию для выявления преступника, расследования и привлечения к ответственности. Кроме того, по предложению Роскомнадзора, законопроект сокращает сроки для принятия мер с трех суток до 24 часов, сообщила Яровая.
"Защищая детей от вовлечения в преступное сообщество, мы решаем двуединую задачу: во-первых, не позволяем самого ребенка сделать преступником, склонить его к совершению преступлений, а, во-вторых, защищаем ребенка, не позволяя сделать его жертвой преступления", — пояснила зампред Госдумы.
Как сообщила пресс-служба Яровой, законодательную инициативу Яровой поддержали Роскомнадзор, МВД, Следственный комитет, Генеральная прокуратура, министерство связи и массовых коммуникаций, министерство образования, институт им. Сербского, члены Экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития, а также фракция "Единая Россия".