В Москве в рамках "Рыбной недели" пройдет акция "Доброе дело"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Гости фестиваля "Рыбная неделя " смогут помочь нуждающимся семьям, приняв участие в акции по сбору продуктов "Доброе дело", сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"На гастрономическом фестивале "Рыбная неделя", что проходит в Москве с 17 по 27 мая, каждый может внести вклад в доброе дело и передать продукты тем, кто нуждается в поддержке", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в дни фестиваля на семи столичных площадках будут продавать более 100 видов рыбы и морепродуктов, в том числе разнообразные консервы, паштеты, рыбу в вакуумной упаковке. Выбирая продукты для себя, гости смогут купить угощения в подарок детям, которые потеряли кормильца. Принимать продукты будут ежедневно с 11.00 до 20.00 в анимационном шале площадки "Рыбной недели" на площади Революции. Узнать пункт приема можно по баннеру с надписью "Доброе дело". Сотрудники фестиваля примут от гостей любые продукты, кроме скоропортящихся. Вместе с рыбным подарком детям можно передать записку с пожеланиями.

Сообщается, что подарки распределят сразу после окончания фестиваля. Их получат семьи, где есть несовершеннолетние дети, которые потеряли одного или обоих кормильцев. Среди них есть семьи не только из Москвы и Подмосковья, но и из других регионов: Тулы и Ярославской области.

"Благотворительные акции – добрая традиция фестивалей цикла "Московские сезоны". Так, на гастрономическом фестивале "Золотая осень" в октябре 2017 года прошла акция #Доброосень в рамках которой гости также дарили угощения… А на фестивале "Пасхальный дар" в апреле 2018 года все желающие могли подарить людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, продукты, одежду и книги. Автомат по сбору одежды, установленный в рамках "Пасхального дара" на улице Новый Арбат (возле дома 17), продолжает работать и на "Рыбной неделе", — добавили в пресс-службе.