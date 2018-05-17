Байкер Хирург прокомментировал инцидент с мотоциклистами на Крымском мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Президент международного мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, известный как Хирург, призвал не акцентировать внимание на инциденте с группой байкеров, остановившихся на Крымском мосту после его открытия.
"Не надо подменять реально большое событие, связанное с началом движения по Крымскому мосту и воссоединением двух берегов, какой-то мелочевкой и смещать акценты. Колонна состояла из нескольких тысяч мотоциклов, все договоренности, какие у нас были, мы выполнили, а то, что кто-то вне колонны или кто-то после нас где-то там остановился — к событию отношения не имеет", — сказал РИА Новости Залдостанов.
"Это событие, которое выходит далеко за рамки просто обычного инженерного сооружения. Это реально мост в будущее", — отметил президент мотоклуба.
Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулем "КамАЗа" из Тамани до Керчи почти за четверть часа. Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России — 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Поток автотранспорта запущен 16 мая. Залдостанов возглавил колонну байкеров, которая проехала по Крымскому мосту 16 мая утром из города-героя, другая колонна мотоциклистов ехала им навстречу из Тамани.