В ГД предложили ужесточить наказание за распространение неверной информации

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить уголовную ответственность за злостное неисполнение судебных актов, обязующих прекратить распространение недостоверной информации, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Законопроект внесен депутатами Госдумы Сергеем Боярским, Дмитрием Вяткиным, Александром Грибовым и Михаилом Емельяновым.

"Проектом федерального закона предлагается внести дополнение в статью 315 Уголовного кодекса РФ, которым установить уголовную ответственность за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению, совершенное лицом, ранее в течение года привлекавшимся к административной ответственности по части 4 статьи 17.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", — говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта предлагают наказание в качестве штрафа в размере до 50 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, обязательные работы на срок до 240 часов либо исправительные работы на срок до одного года, а также арест на срок до трех месяцев либо лишение свободы на срок до одного года.

"Предлагаемые виды наказаний позволят обеспечить конституционное требование справедливости — учет характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения и личность виновного", — отмечают авторы инициативы.

В пояснительной записке также говорится, что уголовная ответственность, как наиболее строгая мера наказания, должна применяться лишь в крайних случаях, когда невозможны иные меры правового характера по восстановлению социальной справедливости, предупреждению совершения новых преступлений.