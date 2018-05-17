В ГД предложили ужесточить наказание за распространение неверной информации

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить уголовную ответственность за злостное неисполнение судебных актов, обязующих прекратить распространение недостоверной информации, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
"Проектом федерального закона предлагается внести дополнение в статью 315 Уголовного кодекса РФ, которым установить уголовную ответственность за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению, совершенное лицом, ранее в течение года привлекавшимся к административной ответственности по части 4 статьи 17.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", — говорится в пояснительной записке.
"Предлагаемые виды наказаний позволят обеспечить конституционное требование справедливости — учет характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения и личность виновного", — отмечают авторы инициативы.
В пояснительной записке также говорится, что уголовная ответственность, как наиболее строгая мера наказания, должна применяться лишь в крайних случаях, когда невозможны иные меры правового характера по восстановлению социальной справедливости, предупреждению совершения новых преступлений.