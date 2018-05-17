Собянин сообщил о сокращении вредных выбросов в Москве

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вредные выбросы от общественного транспорта в Москве сократились в три раза, заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в эфире ТВЦ.

"Вредные выбросы от общественного транспорта уменьшились в среднем в три раза. Сегодня общественный транспорт Москвы даст фору любому европейскому, потому что он самый молодой общественный транспорт", — сказал Собянин.

Мэр отметил, что проблема экологии остается одной из важных проблем столицы и напомнил, что для ее решения несколько лет назад практически полностью был обновлен автобусный парк.

"В основном она (экологическая проблема — ред.) создается не промышленными предприятиями, как было в советское время, а автомобилями, в том числе и автобусами. Поэтому мы свой парк автобусов в течение нескольких лет практически полностью заменили на автобусы с двигателями Евро-5, более того, заставили заменить и коммерсантов, которые ездили вообще на допотопных автобусах", — сказал Собянин.