Ученые выяснили, в каком возрасте щенки кажутся наиболее милыми

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Ученым из Университета Аризоны удалось определить, в каком возрасте щенки кажутся людям наиболее милыми. Результаты исследования опубликованы в журнале Anthrozoös: A Multidisciplinary Journal of the Interactions of People and Animal.

Ученые во главе с профессором Клайвом Винном решили проверить гипотезу, согласно которой существует связь между миловидностью щенков и возрастом прекращения грудного вскармливания.

В рамках исследования 51 человеку показали фото собак в разном возрасте, которые было необходимо оценить по уровню их привлекательности. Ученые использовали снимки собак пород кане-корсо, джек-рассел и белая овчарка.

Выяснилось, что наименее симпатичными люди считают новорожденных щенят, а наиболее — в возрасте шести-восьми недель. Для кане-торсо оптимальный возраст составил 6,3 недели, для джек-рассела — 7,7, для белой овчарки — 8,3 недели. Таким образом, гипотеза ученых подтвердилась.

Which dog from each group do you think is the cutest? Chances are it's the middle one, where the dog is around 8 weeks old — conveniently the age at which its mother is kicking it out of the den. https://t.co/20JNclS4YV pic.twitter.com/Af89SYOxWG — ASU Now (@asunews) May 11, 2018

​"Результаты получились такими, каких я и ожидал — возраст максимальной миловидности щенков действительно существует, и он очень близок к возрасту, в котором щенков перестают кормить грудью", — заявил Клайв Винн.

На его взгляд, это связано с той эмоциональной связью, которая появляется между людьми и их питомцами, и начинает она формироваться именно после отлучения от матери, когда они особенно сильно нуждаются в поддержке человека.