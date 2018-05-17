В Москве подготовили автовокзалы, метрополитен и стадионы к ЧМ-2018

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Автовокзалы, метрополитен и стадионы Москвы готовы к чемпионату мира по футболу, сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в четверг по итогам заседания антитеррористической комиссии города Москвы.
Кроме этого, все объекты транспортной инфраструктуры столицы оснащены системами видеонаблюдения, охранной сигнализации, локализаторами энергии взрыва, контрольно-пропускные пункты оборудованы системами видеомониторинга и управления контроля доступом, арочными и ручными металлодетекторами, детекторами паров и следов отравляющих и взрывчатых веществ.
"В полном объеме соответствуют требованиям обеспечения безопасности тренировочные поля на стадионах "ЦСКА" и ФК "Строгино", по которым также проведено категорирование и составлены паспорта безопасности. Введены в эксплуатацию инфраструктуры тренировочных полей", — отмечается в сообщении.
На 95% выполнены производственные работы по реконструкции инфраструктуры тренировочного поля №10 — Спортивный городок на улице Лужники.
В этом месяце также планируется ввести в эксплуатацию тренировочную площадку на спортивной базе "ЦСКА" в поселке Ватутинки.
Таким образом, автовокзалы, метрополитен и стадионы Москвы готовы к чемпионату, подчеркнули в департаменте.
"В перечень, принятый региональным межведомственным оперативным штабом по обеспечению безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата, также входят такие объекты транспортной инфраструктуры, находящиеся в ведении города, как Московский метрополитен и шесть автовокзальных комплексов ГУП "Мосгортранс", — заключили в департаменте.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.