В Москве подготовили автовокзалы, метрополитен и стадионы к ЧМ-2018

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1117)

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Автовокзалы, метрополитен и стадионы Москвы готовы к чемпионату мира по футболу, сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в четверг по итогам заседания антитеррористической комиссии города Москвы.

"В настоящий момент все действующие станции московского метрополитена в рамках исполнения комплексной безопасности на транспорте оснащены досмотровым оборудованием, согласованным с ФСБ, ведется работа по аттестации сотрудников службы безопасности метрополитена. Шесть автовокзальных комплексов прошли категорирование, проведена и утверждена дополнительная оценка уязвимости автостанций "Красногвардейская", "Тушинская", "Орехово" и "Теплый Стан", а также международного автовокзала "Южные ворота", — говорится в сообщении.

Кроме этого, все объекты транспортной инфраструктуры столицы оснащены системами видеонаблюдения, охранной сигнализации, локализаторами энергии взрыва, контрольно-пропускные пункты оборудованы системами видеомониторинга и управления контроля доступом, арочными и ручными металлодетекторами, детекторами паров и следов отравляющих и взрывчатых веществ.

Также в ходе заседания было отмечено, что на введенных в эксплуатацию аренах чемпионата – стадионах "Лужники" и "Спартак" — смонтирован комплекс инженерно-технических средств охраны и досмотрового оборудования, который обеспечивает безопасность и антитеррористическую защищенность объектов при проведении матчей чемпионата. Сейчас по системам безопасности стадионов завершается комплекс пуско-наладочных работ, уже составлены паспорта безопасности.

"В полном объеме соответствуют требованиям обеспечения безопасности тренировочные поля на стадионах "ЦСКА" и ФК "Строгино", по которым также проведено категорирование и составлены паспорта безопасности. Введены в эксплуатацию инфраструктуры тренировочных полей", — отмечается в сообщении.

На 95% выполнены производственные работы по реконструкции инфраструктуры тренировочного поля №10 — Спортивный городок на улице Лужники.

В этом месяце также планируется ввести в эксплуатацию тренировочную площадку на спортивной базе "ЦСКА" в поселке Ватутинки.

Таким образом, автовокзалы, метрополитен и стадионы Москвы готовы к чемпионату, подчеркнули в департаменте.

В пресс-службе пояснили что, согласно результатам мониторинга антитеррористической защищенности гостиниц города, по состоянию на 17 мая из 25 гостиниц в 24 паспорта безопасности оформлены.

"В перечень, принятый региональным межведомственным оперативным штабом по обеспечению безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата, также входят такие объекты транспортной инфраструктуры, находящиеся в ведении города, как Московский метрополитен и шесть автовокзальных комплексов ГУП "Мосгортранс", — заключили в департаменте.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.