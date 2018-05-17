Тверская улица станет пешеходной 11 и 12 июня

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Тверская улица в центре Москвы станет пешеходной 11 и 12 июня для проведения фестиваля "День России. Московское время", заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на пресс-конференции в четверг.

"Нас на этот День России ждет 3 дня празднования, два из которых приходятся на фестиваль. Десятого числа мы планируем перекрыть Тверскую, сейчас согласовываем время, в полном объеме она заработает в ночь на 13 июня", — сказал Немерюк.

Ранее руководитель департамента заявил, что фестиваль пройдет в столице 11-12 июня, в ходе праздничных мероприятий болельщиков чемпионата мира и туристов, которые приедут в Москву, познакомят с культурой и традициями столицы.