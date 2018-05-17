Госдума отклонила проект о замене российского триколора на имперский флаг

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании отклонила внесенный в нижнюю палату парламента в 2014 году законопроект депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева, которым предлагалось заменить существующий российский триколор на имперский черно-желто-белый флаг.

Как отмечал Дегтярев в пояснительной записке к проекту, существующий бело-сине-красный флаг не соответствует новому статусу России и до сих пор не стал символом, объединяющим большинство россиян.

"Пока этот (имперский) флаг обладал официальным статусом, наш народ не испытывал полномасштабных внутренних потрясений, страна не распадалась на части. В настоящее время общество как никогда прежде нуждается в государственных символах, знаменующих успех, величие и мощь Российского государства. Законопроектом предусмотрено возвращение чёрно-жёлто-белому флагу статуса государственного символа России", — говорится в пояснительной записке.

Правительство не поддержало данный проект закона. Согласно заключению кабмина на инициативу парламентария, восприятие существующего государственного флага РФ как символа России прочно закрепилось в сознании и россиян, и мирового сообщества.

"В настоящее время необходимости возвращения к черно-желто-белому цвету флага, к символике, использовавшейся в Российской империи, явно не усматривается… Правительство Российской Федерации не поддерживает представленный законопроект", — говорится в тексте.