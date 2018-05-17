На северо-востоке Москвы восстановили движение после ДТП с грузовиком

Автоинспектор ГИБДД на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Автоинспектор ГИБДД на одной из улиц в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Движение транспорта на северо-востоке Москвы в районе МКАД, затрудненное после аварии с участием грузового автомобиля, восстановили, сообщается на странице центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Ранее сообщалось, что около 12.00 мск произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. В результате ДТП погиб один человек. Авария произошла в районе МКАД по адресу Осташковская, 28. Грузовое и легковое авто полностью перекрыли проезжую часть в сторону Московской области после пересечения с Широкой улицей, был организован объезд по встречным полосам.

"Движение на Осташковской улице после аварии восстановлено", — говорится в сообщении ЦОДД.