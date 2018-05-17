Жительница Новосибирска выставила на продажу котят за полмиллиона рублей

НОВОСИБИРСК, 17 мая — РИА Новости. Жительница Новосибирска продает за 500 тысяч рублей редких котят кустарниковой кошки — сервала, которых можно содержать в квартире как обычных кошек.

Сервал — длинноногая кошка с длиной тела от 90 до 135 сантиметров, высотой до 65 сантиметров. Сервал может весить до 18 килограммов. Его отличительными чертами являются длинные лапы, большие уши, маленькая голова относительно короткий хвост длиной около 40 сантиметров. Сервал считается близким родственником рыси, но окраской напоминает гепарда.

"Котята появятся в конце мая — начале июня, но всегда хозяина подыскиваем заранее. Пара дает потомство уже около 6 лет подряд один раз в год и никто еще не остался без хозяина", — рассказала РИА Новости в четверг хозяйка кошек, комментируя спрос на котят за такие деньги.

По слова продавца, у самки сервала из официального питомника в Астане (Казахстан) обычно рождается по три котенка. Чтобы они были ручными, котят сразу после рождения отнимают от матери и выкармливают вручную. Если же их оставить с матерью, получить домашнюю кошку будет сложно, отмечает она.

"Котята ручные, ласковые, могут расти с домашними кошками, собаками и детьми. Их не продают раньше положенного срока, обязательно должен быть выдержан карантин. Как правила котенка могут забрать только через два месяца после рождения", — рассказала собеседница.

Продавец рассказала, что еще не родившимися котятами уже интересуются потенциальные покупатели. При вывозе из Казахстана оформляются все документы, предусмотренные Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).