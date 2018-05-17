Жительница Новосибирска выставила на продажу котят за полмиллиона рублей

НОВОСИБИРСК, 17 мая — РИА Новости. Жительница Новосибирска продает за 500 тысяч рублей редких котят кустарниковой кошки — сервала, которых можно содержать в квартире как обычных кошек.
"Котята появятся в конце мая — начале июня, но всегда хозяина подыскиваем заранее. Пара дает потомство уже около 6 лет подряд один раз в год и никто еще не остался без хозяина", — рассказала РИА Новости в четверг хозяйка кошек, комментируя спрос на котят за такие деньги.
По слова продавца, у самки сервала из официального питомника в Астане (Казахстан) обычно рождается по три котенка. Чтобы они были ручными, котят сразу после рождения отнимают от матери и выкармливают вручную. Если же их оставить с матерью, получить домашнюю кошку будет сложно, отмечает она.
Продавец рассказала, что еще не родившимися котятами уже интересуются потенциальные покупатели. При вывозе из Казахстана оформляются все документы, предусмотренные Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).