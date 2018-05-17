МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Крымский мост, соединивший полуостров с материковой частью России, появился на картах Google с двухдневным опозданием.

При этом построить маршрут от Тамани до Керчи через мост сервис Google Maps пока не дает, предлагая воспользоваться паромной переправой.

Накануне пользователи отмечали, что на "Яндекс. Картах" сооружение появилось сразу, а Google запаздывает.

Торжественная церемония открытия Крымского моста состоялась 15 мая. Президент Владимир Путин сел за руль КамАЗа и возглавил колонну из 30 грузовиков, которые проехали по мосту.

С 16 мая по нему запустили движение легковых автомобилей и автобусов. Осенью 2018 года откроется движение грузовиков, с 2019 года — поездов.

