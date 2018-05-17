В Госдуму внесли проект об упрощенном предоставлении гражданства ветеранам

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму проект закона, которым предлагается предоставлять ветеранам Великой Отечественной войны право получать гражданство РФ в упрощенном порядке на основании законного пребывания на территории России, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно действующему законодательству, воспользоваться правом на получение российского гражданства в упрощенном порядке могут только ветераны Великой Отечественной войны, которые родились на территории РСФСР, либо имеют дееспособных сына или дочь, состоящих в гражданстве РФ, либо ветераны, которые состоят в браке с гражданином РФ, имеющим место жительства в России.

"Только эти иностранные граждане или лица без гражданства, являющиеся ветеранами ВОВ, могут получить разрешение на временное проживание без учета квот, следовательно, зарегистрироваться по месту жительства и подать необходимые документы на получение российского гражданства. Авторам законопроекта представляется необоснованным ограничение перечня ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих право на получение гражданства России", — говорится в пояснительной записке к документу.

Для устранения предлагается заменить обязательное требование "проживания на территории Российской Федерации" для ветеранов Великой Отечественной войны, желающих получить гражданство РФ в упрощенном порядке, на "пребывание на территории Российской Федерации на законных основаниях".