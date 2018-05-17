Человек победил робота в юридическом состязании на Петербургском форуме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Человек победил робота в юридическом состязании на Петербургском международном юридическом форуме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Чат-бот был разработан компанией "МегаФон". Это нейронная сеть, в которую загрузили алгоритм ответов на юридические вопросы, судебную практику, деловую переписку, правовые позиции юристов, научные работы. "Эта штука все время тренируется", — отметили организаторы баттла, предложив участникам задавать роботу каверзные юридические вопросы. С ним сразился партнер "Пепеляев Групп" Роман Бевзенко.

Участники форума предложили соревнующимся сразиться в ответе на вопрос "можно ли зарегистрировать строение на арендованном земельном участке".

"Я могу отстоять любую позицию: выберете, какую позицию нужно защищать — регистрация возможна или невозможна", — заявил робот. Он задал несколько уточняющих вопросов — завершено ли строительство объекта и какая форма собственности на землю. После этого робот и человек ответили на вопросы участников о подробностях сделки. Оба ссылались на законодательство, решения Верховного и арбитражного судов, кодексы.

Спор судила "тройка судей", которые и присудили победу человеку. Участники мероприятия пришли к выводу, что роботы не смогут заменить юристов, но облегчат их работу, убрав из нее рутину и исключив человеческий фактор.

"Я думаю, что за этим будущее. Мне кажется, что профессии юриста, где есть место только человеку, осталось максимум 50-60 лет. Я думаю, что в будущем процентов 80 того, что мы делаем, вся рутина уйдёт сюда", — сказал Бевзенко.

Петербургский международный юридический форум пройдет в Северной столице с 15 по 19 мая 2018 уже в восьмой раз. В этом году он соберет более 4 тысяч гостей из десятков стран мира, среди которых Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Греция, Индия, США, Турция, Франция, Япония и другие. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством ПМЮФ2018.