Госдума отклонила проект об увеличении размера выплат инвалидам-блокадникам

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Государственная дума в четверг на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, который увеличивает размер ежемесячной денежной выплаты для жителей блокадного Ленинграда, признанных инвалидами.

Законопроект был внесен депутатами от КПРФ в сентябре 2017 года. Как отмечают авторы в пояснительной записке, "законопроект подготовлен с учетом обращений участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, признанных инвалидами, общественных организаций, объединяющих жителей блокадного Ленинграда, с просьбой повысить уровень государственных мер их социальной поддержки с учетом того, что их здоровье было подорвано в годы войны на фронтах сражений, в период блокады Ленинграда немецко-фашистскими войсками, и расходы на лечение и поддержание их здоровья с каждым годом растут из-за ухудшения здоровья, реального роста цен на лекарства, предметы личного потребления и за различные услуги".

В законопроекте предлагается повысить размер ежемесячного денежного пособия с нынешних 1699 рублей до 3088 рублей.

Согласно пояснительной записке, из порядка 110 тысяч граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", более 97 тысяч человек являются инвалидами, что составляет 88,77 % от их общей численности, о чем свидетельствуют данные Пенсионного фонда России. По мнению авторов законопроекта, эти данные еще раз свидетельствуют о тяжелых последствиях войны и блокады Ленинграда, оказавших прямое влияние на ухудшение здоровья граждан-блокадников Ленинграда.

Депутаты отмечают, что для обеспечения дополнительных мер социальной поддержки ветеранов войны из числа участников Великой Отечественной войны, признанных инвалидами, включая граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признанных инвалидами, за счет средств федерального бюджета, перечисляемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в порядке трансферта из федерального бюджета в 2019 году, потребуется дополнительно 2,263 миллиарда рублей.

В ходе пленарного заседания парламентарии указали на несоответствие в расчетах, представленных авторами законопроекта. Сумма ежемесячной денежной выплаты, исходя из которой производятся расчеты, была проиндексирована с 1 февраля 2018 года, однако внесенный в Госдуму законопроект исходит из данных 2017 года.