Автор убрал пункт об ограничении доступа в соцсети из законопроекта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Депутат Заксобрания Петербурга Андрей Анохин, который стал автором законопроекта о защите граждан от негативного влияния интернета, убрал из документа пункт о предоставлении россиянам доступа в социальные сети не более чем на три часа в день.

Согласно изначальному тексту законопроекта, доступ гражданам в соцсети предлагалось предоставлять только после регистрации на сайте Госуслуг и не более чем на три часа в день суммарного времени. Несовершеннолетним депутат Анохин предлагает запретить доступ в соцсети из образовательных, медицинских и иных организаций.

Указанные ограничения, по мнению депутата, следует распространить на граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих или пребывающих на территории России, а также следующих через Россию транзитом.

"Получил юридическое заключение на закон "О защите граждан от негативного воздействия сетевых сообществ в сети "Интернет", причиняющего вред здоровью и развитию человека"… Закон готов к внесению и обсуждению среди моих коллег для внесения в Госдуму… Убираем статью, связанную с трехчасовым ограничением времени нахождения в соцсетях", — заявил Анохин в видео, которое он разместил на своей странице в Facebook.

По его словам, остальные пункты, в том числе и обязательный доступ через сайт Госуслуг, остались без изменений.

"Анонимность в интернете должна пропасть", — подчеркнул парламентарий.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин, представляющий в городском парламенте фракцию "Единой России", ранее вызвал на рэп-баттл своего коллегу, одного из авторов инициативы о проведении референдума о статусе Исаакиевского собора Максима Резника, и тот принял вызов. Баттл в пять раундов по две минуты прошел в начале октября в литературно-поэтической форме. Среди затронутых тем были вопросы о публичных протестных мероприятиях, передача Исаакиевского собора РПЦ, присоединение Крыма к России, ситуация вокруг фильма "Матильда", борьба с коррупцией.