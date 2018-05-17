Исследование показало, сколько россиян относят себя к среднему классу

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Доля россиян, относящих себя к среднему классу, уменьшилась на 6 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом и в настоящий момент составляет 19%, следует из всероссийского исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Поясняется, что россияне, которые отнесли себя к среднему классу, могут позволить себе купить бытовую технику и мебель, однако на более дорогие покупки потребуются дополнительные средства. При этом лишь 2% отметили, что могут приобрести автомобиль, квартиру или дачу.
Наибольшая доля тех, кто причисляет себя к среднему классу – жители Москвы и Санкт-Петербурга (33%), а также те, у кого есть высшее образование (28% против 15% среди тех, у кого его нет). В столицах также проживает наименьший процент тех, кто считает себя малообеспеченными. К предсреднему классу чаще других причисляют себя жители городов-миллионников (60%).