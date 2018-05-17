Крымский мост находится под надежной защитой, заявил депутат

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Мост через Керченский пролив находится под надежной защитой, призывы повредить транспортный переход — из области фантастики, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

В Washington Examiner 15 мая появилась колонка за авторством Тома Рогана, в которой говорилось, что Украина "должна взорвать элементы Крымского моста". По мнению журналиста, Украина располагает средствами, которые позволят нанести удар с воздуха по мосту таким образом, чтобы по крайней мере временно вывести его из строя.

По словам Белика, западные эксперты, явно недооценивая обороноспособность России, дают советы ничтожные по своей значимости, но зато эффектные по звучанию.

"Судя по всему, этот "эксперт" — большой мастер в области компьютерных игр и воздушных боев в них с виртуальным противником. И дает советы по Крымскому мосту, наверное, не сводя глаз с картинки монитора, в котором он сейчас активно сражается и побеждает "врага" малыми силами и малой кровью. Но с Крымским мостом ситуация иная: трехуровневый уровень защиты, корабли флота, интегрированные системы ПВО, станции наблюдения, спутниковая разведка – каждый украинский штурмовик, как только пересечет так называемую линию доступа, тут же окажется на прицеле. А о том, чтобы подлететь к мосту и сбросить бомбы, это уже из области фантастики", — сказал РИА Новости Белик.

Политик подчеркнул, что штурмовая мощь авиации Украины уже не та, что во времена СССР. "Попытаться повредить Крымский мост можно лишь воздушной массовой атакой камикадзе, но таковых среди пилотов национальных ВВС Украины не наблюдается", — сказал Белик.

По его словам, украинские пилоты вряд ли стремятся умереть героической смертью. "Поэтому у каждого из них, в случае объявления атаки, найдется уважительная причина — от желудочного расстройства до амнезии и головной боли. Лишь бы не садиться за штурвал самолета", — сказал депутат.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулем "КамАЗа" из Тамани до Керчи почти за четверть часа. Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением графика, поток автотранспорта запущен 16 мая.

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