МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Столичные власти согласовали пикет в поддержку журналистов РИА Новости Украина и МИА "Россия сегодня", сообщили в префектуре Центрального округа.

Участники акции выступят против незаконных арестов и обысков, которым подверглись на Украине журналисты.

Пикет начнется в пятницу в 14:00 и продлится два часа. Он пройдет на тротуаре перед зданием посольства Украины по адресу Леонтьевский переулок, дом 18, запланированное число участников — до трехсот человек.

Задержания и обыски

Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также многочасовые обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.

В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры. Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Это не первый за последнее время произвол со стороны СБУ. В конце апреля силовики задержали Елену Одновол, главу крымского отделения организации "Волонтеров Победы", помогающей ветеранам. Она приехала на Украину к родственникам и даже по новым законам страны, запрещающим Георгиевские ленточки, не имела при себе ничего противозаконного. Жительницу Крыма также обвинили в госизмене.