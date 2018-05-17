В московском зоопарке родился детеныш суриката

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Детеныш суриката родился в московском зоопарке, сообщается на сайте зоосада в четверг.
Как рассказали в пресс-службе, группа сурикатов в зоопарке насчитывает 17 особей. Во главе ее стоит восьмилетняя самка, которой подчиняются все члены группы, и только она одна имеет право приносить потомство, а остальные самки выступают в качестве нянек — заботятся о детенышах и обучают их.
Отношения между самцами в семье сурикатов также подчинены иерархии, которая устанавливается в ходе поединков.
"Удивительно, но, несмотря на небольшие размеры, сурикатов можно назвать по-настоящему бесстрашными и свирепыми бойцами. Это проявляется не только в конфликтах внутри семьи или между группами, занимающими соседние территории, но и в том, как сурикаты охотятся", — следует из сообщения.
Эти зверьки способны употреблять в пищу животных, яд которых убивает человека, например, скорпионов и кобр. Такой рацион сурикатов напрямую связан с тем, что обитают они в Южной Африке, в частности в засушливой и суровой пустыне Калахари.
"Каждое лето сурикаты начинают рыть разветвленную систему ходов, в которых могут молниеносно скрыться в случае, если почувствуют малейшую опасность. В строительстве нор участвуют все члены группы, кроме главной самки, которая следит за тем, чтобы не возникали конфликты, и никто из зверьков не нарушал установленной иерархии", — пояснили в зоопарке.