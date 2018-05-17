В московском зоопарке родился детеныш суриката

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Детеныш суриката родился в московском зоопарке, сообщается на сайте зоосада в четверг.

"В московском зоопарке 25 апреля родился сурикат. Сейчас детенышу уже три недели, его вес составляет всего лишь 30 граммов, однако маленький сурикат уже принимает самое активное участие в жизни семьи, общается с сородичами и неутомимо снует по вольеру и роется в песке", — говорится в сообщении

Как рассказали в пресс-службе, группа сурикатов в зоопарке насчитывает 17 особей. Во главе ее стоит восьмилетняя самка, которой подчиняются все члены группы, и только она одна имеет право приносить потомство, а остальные самки выступают в качестве нянек — заботятся о детенышах и обучают их.

Отношения между самцами в семье сурикатов также подчинены иерархии, которая устанавливается в ходе поединков.

"Удивительно, но, несмотря на небольшие размеры, сурикатов можно назвать по-настоящему бесстрашными и свирепыми бойцами. Это проявляется не только в конфликтах внутри семьи или между группами, занимающими соседние территории, но и в том, как сурикаты охотятся", — следует из сообщения.

Эти зверьки способны употреблять в пищу животных, яд которых убивает человека, например, скорпионов и кобр. Такой рацион сурикатов напрямую связан с тем, что обитают они в Южной Африке, в частности в засушливой и суровой пустыне Калахари.

В столичном зоопарке сурикаты появились в 2009 году, тогда 9 особей привезли из ЮАР. За прошедшие 9 лет сотрудникам удалось создать стабильно размножающуюся группу. Потомство у сурикатов может появляться несколько раз в течение года, к примеру, в этом году первый детеныш появился еще в начале февраля. Сейчас он уже сильно подрос и его практически нельзя отличить от взрослых особей — он наравне с ними принимает участие в строительстве тоннелей.

"Каждое лето сурикаты начинают рыть разветвленную систему ходов, в которых могут молниеносно скрыться в случае, если почувствуют малейшую опасность. В строительстве нор участвуют все члены группы, кроме главной самки, которая следит за тем, чтобы не возникали конфликты, и никто из зверьков не нарушал установленной иерархии", — пояснили в зоопарке.