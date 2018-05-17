РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В московском зоопарке родился детеныш суриката

12:3117.05.2018
01390
© Фото : Московский зоопаркДетеныш суриката в Московском зоопаркеДетеныш суриката в Московском зоопарке
© Фото : Московский зоопарк

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Детеныш суриката родился в московском зоопарке, сообщается на сайте зоосада в четверг.

Сурикаты в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Животных Московского зоопарка начали переводить на летний рацион питания
"В московском зоопарке 25 апреля родился сурикат. Сейчас детенышу уже три недели, его вес составляет всего лишь 30 граммов, однако маленький сурикат уже принимает самое активное участие в жизни семьи, общается с сородичами и неутомимо снует по вольеру и роется в песке", — говорится в сообщении

Как рассказали в пресс-службе, группа сурикатов в зоопарке насчитывает 17 особей. Во главе ее стоит восьмилетняя самка, которой подчиняются все члены группы, и только она одна имеет право приносить потомство, а остальные самки выступают в качестве нянек — заботятся о детенышах и обучают их.

Отношения между самцами в семье сурикатов также подчинены иерархии, которая устанавливается в ходе поединков.

"Удивительно, но, несмотря на небольшие размеры, сурикатов можно назвать по-настоящему бесстрашными и свирепыми бойцами. Это проявляется не только в конфликтах внутри семьи или между группами, занимающими соседние территории, но и в том, как сурикаты охотятся", — следует из сообщения.

Эти зверьки способны употреблять в пищу животных, яд которых убивает человека, например, скорпионов и кобр. Такой рацион сурикатов напрямую связан с тем, что обитают они в Южной Африке, в частности в засушливой и суровой пустыне Калахари.

Московский зоопарк. Архивное фото
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в фотобанк
Московский зоопарк запускает летнюю программу "Бодрое утро"
В столичном зоопарке сурикаты появились в 2009 году, тогда 9 особей привезли из ЮАР. За прошедшие 9 лет сотрудникам удалось создать стабильно размножающуюся группу. Потомство у сурикатов может появляться несколько раз в течение года, к примеру, в этом году первый детеныш появился еще в начале февраля. Сейчас он уже сильно подрос и его практически нельзя отличить от взрослых особей — он наравне с ними принимает участие в строительстве тоннелей.

"Каждое лето сурикаты начинают рыть разветвленную систему ходов, в которых могут молниеносно скрыться в случае, если почувствуют малейшую опасность. В строительстве нор участвуют все члены группы, кроме главной самки, которая следит за тем, чтобы не возникали конфликты, и никто из зверьков не нарушал установленной иерархии", — пояснили в зоопарке.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена