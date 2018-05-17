Госдума приняла закон об упрощении регистрации лекарств

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон об упрощении государственной регистрации лекарственных препаратов.

Закон упрощает вопросы государственной регистрации лекарств с одинаковым международным непатентованным наименованием, но с различными торговыми наименованиями, произведенных на одном производстве. Документ дает возможность иностранным производителям лекарств представлять копию решения проверяющего госоргана о проведении инспектирования, если у них нет заключения о соответствии необходимым требованиям.

Также закон наделяет Минздрав РФ новыми полномочиями. Ведомство сможет приостанавливать применение лекарств, если они причинили или могут причинить вред жизни и здоровью людей. Такую информацию в ведомство будет передавать проверяющий орган.

По мнению кабмина, документ сократит сроки доступа лекарств на рынок, будет способствовать развитию контрактного производства лекарств в России, дав российским фармкомпаниям возможность выпускать препараты других производителей. Ко второму чтению в закон были включены правки, уточняющие правила регистрации лекарственных препаратов, применяющихся в ветеринарии.

"Мы ожидаем, что внесенные сегодня поправки будут способствовать развитию контрактного производства лекарственных препаратов в России, то есть дадут российским фармацевтическим производителям возможность выпускать, помимо своей продукции, лекарственные препараты других производителей. И в розничной торговле, и в оптовой сети должны быть лекарственные препараты отечественного производства, которые качественно не отличаются от зарубежных, причем их ценовая позиция должна быть доступной. Это основная цель принятых сегодня поправок", — сказал журналистам зампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль.