Госдума приняла закон об упрощении регистрации лекарств

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон об упрощении государственной регистрации лекарственных препаратов.
Также закон наделяет Минздрав РФ новыми полномочиями. Ведомство сможет приостанавливать применение лекарств, если они причинили или могут причинить вред жизни и здоровью людей. Такую информацию в ведомство будет передавать проверяющий орган.
"Мы ожидаем, что внесенные сегодня поправки будут способствовать развитию контрактного производства лекарственных препаратов в России, то есть дадут российским фармацевтическим производителям возможность выпускать, помимо своей продукции, лекарственные препараты других производителей. И в розничной торговле, и в оптовой сети должны быть лекарственные препараты отечественного производства, которые качественно не отличаются от зарубежных, причем их ценовая позиция должна быть доступной. Это основная цель принятых сегодня поправок", — сказал журналистам зампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль.