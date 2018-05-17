"Швабе": электронный ПТС упростит процедуру регистрации автомобиля

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Переход с бумажного на электронный паспорт транспортного средства (ПТС), который запланирован на июль текущего года, станет важным шагом в реализации экосистемного проекта Ростеха "Умный город", в котором холдинг "Швабе" играет роль единого интегратора, заявил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Электронный ПТС будет содержать идентификационные признаки транспортного средства, его технические характеристики и пробег, а также информацию об изменении конструкции. В качестве опции в документе могут отображаться данные о прохождении технического осмотра.

Как сообщает пресс-служба "Швабе", в преддверии перехода российские компании, напрямую задействованные в этом процессе, на серии конференций, которая пройдет на территории холдинга, рассмотрят завершающие шаги по внедрению документа нового формата.

Первая встреча пройдет в пятницу, 18 мая, в главном офисе "Швабе" — Доме оптики. На ней представители компаний-операторов технического осмотра транспортных средств, органов по сертификации и испытательных лабораторий, обсудят организационные вопросы. В понедельник, 21 мая встретятся дилеры, страховщики и руководители станций техобслуживания, а во вторник, 22 мая, — представители банковского сообщества и специалисты лизинговых компаний.

"Электронный паспорт упростит и удешевит процедуру регистрации автомобиля, позволит сделать прозрачной его историю на вторичном рынке, повысит эффективность работы правоохранительных органов", ‒ отметил Ожгихин.

В пресс-службе "Швабе" напомнили, что соглашение о переходе России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении на электронный паспорт было подписано в середине августа 2014 года. В рамках этого документа в государствах-членах ЕАЭС были созданы национальные операторы систем электронных ПТС, а их администратором стала компания "Электронный паспорт", входящая в Госкорпорацию Ростех.