Фадеев и Битаров определили задачи усиления гражданского контроля в СКФО

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 мая — РИА Новости. Задачи усиления гражданского контроля со стороны общественных организаций СКФО в социально важных сферах обсудили участники конференции во Владикавказе, организованной Общественной палатой России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства РСО-Алания.

В форуме, собравшем около 150 гражданских активистов из Северной Осетии, Чечни, Ингушетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края приняли участие секретарь ОП РФ Валерий Фадеев и глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров.

"Взаимодействие общественных организаций и органов власти — тема особенно важная для регионов Северо-Кавказского федерального округа. Здесь на относительно малой площади проживают представители многих национальностей и разных конфессий, — Поэтому для обеспечения мира и согласия госструктуры должны тесно взаимодействовать с общественниками", — привели в пресс-службе слова Битарова.

Одной из главных тем на конференции, посвященной обсуждению механизмов реализации поручений президента России по усилению гражданского контроля в социально важных сферах, стала экологическая ситуация в СКФО. Как отметили участники форума, во всех регионах округа есть немало природных памятников. Каждый претендует на роль туристического центра, значит экологическая безопасность становится стратегической задачей. Одним из практических шагов в этом направлении может стать принятие федеральной целевой программы "Возрождение бассейна Терека", читывая исключительную значимость бассейна реки для социально-экономического развития СКФО.

Еще один масштабный проект, впервые анонсированный во Владикавказе — создание координационного совета по экологии на территории СКФО.

"Создание координационного совета по экологии в СКФО говорит о важности экологических проблем. Я возглавлю его. В него войдут руководители общественных советов, всех министерств и ведомств, имеющих отношение к охране окружающей среды, а также Академии наук на уровне вице-президента", привел собеседник агентства слова Фадеева.

Как пояснила председатель Общественной палаты Северной Осетии Нина Чиплакова, совет по экологии при СКФО будет наделен рекомендательными полномочиями при рассмотрении проектов и программ социально-экономического развития.

Председатель комиссии ОП РФ по экологии и защите охране окружающей среды Альбина Дударева сообщила, что Общественная палата до конца года должна обучить методам общественного контроля в области экологии пять тысяч человек.

"Это даже не экологи по образованию, а неравнодушные люди. Участие гражданского общества в этом вопросе важно, потому что власть сама не справится, у надзорных органов тоже нет столько инспекторов", — привели в пресс-службе слова Дударевой.