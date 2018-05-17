В Москве на фестивале "Рыбная неделя" пройдет более 120 показов спектаклей

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Более 120 показов спектаклей пройдет в рамках фестиваля "Рыбная неделя" в Москве, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в четверг.

"Рыбная неделя" пройдет в Москве с 17 по 27 мая на семи площадках в центре Москвы, а также на улице Профсоюзная и на площади Юности в Зеленограде. Посетители смогут приобрести более 100 видов рыбы и морепродуктов из десяти российских регионов. Кроме этого, для гостей подготовили культурную программу из спектаклей, джазовых концертов, творческих мастер-классов и лекций.

"Представления будут проходить ежедневно на двух площадках фестиваля — на площади Революции и по адресу Профсоюзная улица, дом 41. Всего состоится 121 показ 10 спектаклей, поставленных театрами из разных регионов России", — рассказали организаторы.

Кроме того, на площади Революции каждый вечер будет проходить иммерсивное представление, которое за время фестиваля покажут 13 раз.

Фестиваль "Рыбная неделя" впервые прошел в Москве в 2015 году, тогда его посетили 5 миллионов человек, было продано 300 тонн рыбы.