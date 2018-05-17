Казаки выпороли соратников, которые в Москве били протестующих нагайками

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Людей в казачьей форме, которые нагайками били протестующих на Пушкинской площади в Москве 5 мая, выпороли нагайками их же соратники. Об этом радиостанции Business FM рассказал казачий блогер Василий Ящиков.

По его словам, на специальном сходе казаки провели внутреннее расследование и наказали тех, кто реагировал на провокации слишком горячо.

"Собрались, сделали выводы, разбирались, как так могло получиться, что довели до такого. Понятно, что были провокаторы. Но, тем не менее, мы наказали тех, кто дал отпор нагайками. Наказали по своим, казачьим обычаям и традициям. Выпороли. Нагайкой и получили, чтобы знали в следующий раз", — отметил Ящиков.

В понедельник Тверской суд Москвы оштрафовал за нецензурную брань на тысячу рублей Евгения Федорченко, который в казачьей форме пришел на несанкционированную акцию 5 мая.

Ранее источник, знакомый с ходом дела, рассказал РИА Новости, что мужчину, бившего нагайкой участников несанкционированной акции, наказали за мелкое хулиганство.

Совет по правам человека при президенте запросил у столичной полиции, МВД и департамента региональной безопасности подробную информацию о протестных акциях 5 мая, чтобы понять, кто именно нападал на митингующих в столице. По словам главы СПЧ Михаила Федотова, в совете хотели бы понять, были ли это настоящие реестровые казаки или те, кто пытается под них замаскироваться.

Мэрия согласовала акцию 5 мая на проспекте Сахарова с числом участников до 15 тысяч человек, но один из организаторов, Алексей Навальный, все равно призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии назвали такие призывы провокацией и заявили, что в случае проведения несогласованной акции власти будут действовать в соответствии с законодательством.

ГУМВД по столице сообщило, что в ходе несогласованной акции с участием порядка 1,5 тысячи человек задержали около 300 нарушителей. После профилактических бесед всех несовершеннолетних участников несогласованной акции передали родителям.