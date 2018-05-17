"Съедят заживо". Миллиарды комаров атаковали жителей Воронежской области

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Ирина Халецкая. Жители города Павловска Воронежской области уже неделю боятся выходить из дома. Виной всему нашествие комаров. Их настолько много, что они залетают в квартиры даже через небольшие отверстия. Люди вынуждены заклеивать вентиляционные окна и охотиться на насекомых с пылесосом.

Сегодня самый ходовой товар в магазинах города — крем от укусов. Местные власти и экологи связывают все это с разливом рек: небывалый паводок заставил выйти из берегов Дон. Администрация города даже планировала объявить чрезвычайную ситуацию из-за комариного нашествия. Что происходит в Павловске — в материале РИА Новости.

"Размножались в ванной"

Алиса Король живет с сыном в квартире в старой части города — той, что ближе всего к реке. Уже вторую неделю семья не может нормально спать из-за постоянного комариного гула и укусов.

Сначала все было терпимо: после фумигатора на полу и подоконниках приходилось убирать "братские могилы" насекомых, но это не доставляло особых проблем. Однако через неделю в ванной и на кухне пришлось закрывать отдушины, поскольку, объясняет Алиса, именно оттуда летели комары.

"Скотч постоянно отклеивался, возможно, из-за невыносимой сырости, или комары рвались на волю со всей силы. В итоге как-то вечером я пришла домой, и у меня началась истерика: вытяжки открыты, а в квартире даже не писк — гул. Я включила свет на кухне и ужаснулась — весь потолок был в комарах. Потом прошла в ванную и была окончательно шокирована: все стены в крапинку, плитки просто не видно. Схватила пылесос, ходила по всем комнатам, чтобы собирать насекомых, но это помогало ненадолго. Видимо, отдушины стали местом размножения комаров — каждый день их было все больше", — жалуется Алиса.

Она говорит, что обращения в Роспотребнадзор и санэпидстанцию не принесли результата: выслать бригаду для платной дезинфекции в жилое помещение они не имеют права. В итоге без крайней необходимости Алиса с сыном не покидают квартиру.

Еще одна жительница Павловска, Ольга Сердюкова, рассказывает корреспонденту РИА Новости про "особый ритуал": каждый раз перед выходом на улицу ей приходится надевать наиболее плотные вещи и обрабатывать открытые части тела специальными аэрозолями, иначе комары "съедят заживо".

"Купить средства защиты в магазинах проблематично — их быстро разбирают, поэтому люди запасаются впрок. Детям выходить из дома фактически нельзя: детские спреи практически не помогают, а взрослыми пользоваться в таком количестве запрещено", — разводит руками Ольга.

Тяжелее всего в бывшем поселке Плодосовхоз — он находится на окраине, почти в лесу, комаров здесь в два раза больше, чем в центре Павловска. В социальных сетях жители описывают свои способы защиты: например, передвигаться по улицам лучше бегом, о выездах на природу нужно забыть, как и о поездках на машине на дальние расстояния. Желательно не усердствовать с кремами и прочими средствами защиты, поскольку появляются отеки, зуд от постоянно работающих в домах фумигаторов и спиралей, есть риск получить отравление химикатами.

"Комариный сезон"

Нашествие комаров в это время года для жителей Воронежской области не редкость. В предыдущий раз такое случалось в 2013-м, после этого разливов рек не было. В 2018-м паводок оказался сильнее обычного, поэтому и личинок из многолетних кладок яиц вышло в несколько раз больше.

Ежегодно власти города проводят торги, выбирая компанию для обработки территорий от личинок. Однако некоторые пользователи соцсетей уличили мэрию в бездействии. Анна Добрословова из Павловска заявила РИА Новости, что в 2013 году вместе с инициативной группой активистов обошла все инстанции и правоохранительные органы с просьбой дать оценку работе властей. По мнению жителей, организации не занимались обработкой на воде, а опрыскивали химикатами только локальные участки в лесу и на берегах, где были кусты.

"Мы обратились к главе района, просили объяснить, есть ли шанс предотвратить такую катастрофу в последующие годы? Ведь в других районах комары тоже есть, но ситуация не выходит из-под контроля. Тогда у меня набрался пакет документов от разных структур, где сказано, что все было обработано своевременно. Нас уверяли, что впредь все будет нормально, средства выделены", — воспоминает Анна.

По информации местных СМИ, в 2014-м от очередного нашествия район оградила сама природа: не было разлива Дона и, соответственно, стоячей воды, кроме того, преобладали холодные дни. Однако подготовка к "комариному сезону" вызывала серьезную тревогу, поскольку, утверждали журналисты, ни одно из сельских поселений района не заключило договоры на обработку территорий. Дезинфекцию проводили только в Павловске — в парках и вблизи водоемов.

По словам Анны Доброслововой, в последующие годы ситуация была примерно такой же. А теперь жители окрестных сел и вовсе не могут выйти в огород из-за комаров. "Насекомые попадают в дыхательные пути коров, свиней и других домашних животных. В этом году некоторые жители, наученные горьким опытом, забили поголовье", — утверждает она.

Обрабатывать поздно

Последнее время дезинфекцией занимался центр гигиены и эпидемиологии Воронежской области. Главврач предприятия Игорь Ведерников объяснил РИА Новости, что в этом году конкурс выиграла другая компания — из Ростова-на-Дону. Именно она отвечает за обработку.

"Торги провели своевременно, мы в них участвовали, но победить не смогли. Как работали коллеги из Ростова, не отслеживали, да и не имеем полномочий. Но в теории они должны были провести дезинфекционную обработку территорий и разлива рек. А сейчас все заявки от жителей, которые жалуются на комаров, мы удовлетворяем. Хотя заниматься этим уже поздно. Все надо было делать раньше, когда формировались личинки", — объяснил Ведерников.

© Фото : предоставлено жителем Павловска Автомобиль с комарами © Фото : предоставлено жителем Павловска Автомобиль с комарами

Глава Павловска Вячеслав Щербаков заявил местным СМИ, что в марте власти заключили три контракта на обработку территории Павловска от комаров. По его словам, первый этап начался 29 апреля, но обработали только половину территории, остальная была залита половодьем. А когда паводок сходил, он смывал реагенты с уже обработанных территорий. В итоге 9 мая специалисты травили комаров (не личинки), но только по периметру Павловска, в парках, на озерах, центральных улицах.

Мы попытались связаться с главой города, чтобы узнать, сколько средств было заложено в бюджет на дезинфекцию территорий от личинок. Секретарь уточнила, что Щербаков ответит редакции, "как только закончится совещание". Однако на момент публикации получить его комментарий не удалось.

Ждать еще две недели

Местные власти задумывались о введении режима ЧС, но главный санитарный врач региона решил, что для этого оснований нет — комары не переносят заболеваний, падежа скота нет. Заведующий кафедрой экологии и систематики беспозвоночных животных Воронежского государственного университета Олег Негробов прокомментировал РИА Новости, что никаких переносчиков заболеваний среди этих комаров нет, только неудобство для людей и животных. "Комары могут переносить малярию, но лишь в том случае, если подсосали кровь у такого больного. Других заболеваний тоже практически не бывает", — сообщил Негробов.

Эксперт считает, что сейчас уже ничего не сделать, остается ждать, пока комары погибнут. "В этом году сложились сразу два фактора — половодье рек и высокие температуры, но предугадать такое невозможно. Это естественный процесс, который не спрогнозировать властям. Природа не подчиняется человеку. Так что нашествие продолжится еще пару недель", — констатировал он.

Представители областного управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии 16 мая направили в райцентр специалистов из Воронежа, чтобы провести мониторинг, отлов и учет насекомых.