"Без шансов выжить". Почему стритрейсеры плюют на законы и безопасность

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Александр Чернышев. Высокие ставки, езда по встречке, сотни штрафов — стритрейсеры готовы на все ради острых ощущений на городских дорогах. Часто это заканчивается трагедией: погибают невинные пешеходы и водители. Почему гонщики не боятся наказания — в материале РИА Новости.

"На мощной машине невозможно ездить медленно, хочется доказать, что ты самый быстрый. Бывает, гонка начинается спонтанно: когда в одном потоке встречаются два резвых автомобиля. Чаще — по предварительной договоренности: машины на скорости шестьдесят километров в час дают три гудка и разгоняются до предела. На кону иногда само авто, поэтому борьба идет смертельная", — рассказывает РИА Новости стритрейсер Олег Борисов (имя изменено по его просьбе).

Многим гонщикам соперник и вовсе не нужен, они летают по городским дорогам в одиночку: опасности подвергаются обычные водители и пешеходы. Итоги такого "хобби" зачастую неутешительны: в результате ДТП люди попадают с тяжелыми травмами в больницу или погибают. Но это не останавливает стритрейсеров — каждый год происходят все новые аварии со смертельным исходом.

"Брат не успел"

13 декабря 2016 года Александр Ломов на спортивном "Мерседесе" за девять миллионов рублей насмерть сбил 27-летнего Юрия Карпова. Это случилось в Москве.

"Ломов, хорошо известный в кругах уличных гонщиков, делал уже третий круг по Бауманской: лихачил, распугивая людей, идущих по пешеходным переходам. Мой брат шел в наушниках спиной к летящей на него машине, автомобиль Ломова вынесло на тротуар. Скорость была большая, те, кто его заметил, с трудом смогли отскочить. А брат не успел", — вспоминает подробности трагедии в разговоре с корреспондентом РИА Новости сестра погибшего Ольга Карпова.

© Фото : из личного архива Погибший в аварии Юрий Карпов © Фото : из личного архива Погибший в аварии Юрий Карпов

После аварии водитель скрылся с места происшествия, даже не вызвав скорую, а вскоре улетел за границу. "Дело хотели замять: у его отца большие связи. Видно было, что Ломовы не боятся — сестра Александра выкладывала в инстаграм его заграничные фотографии. Но мы решили добиваться правосудия всеми силами: ходили по нужным инстанциям, привлекли СМИ. Через девять дней Ломова объявили в федеральный розыск", — описывает последовательность событий РИА Новости близкий друг Карпова Александр Слонько.

Упорство дало результаты, отмечает он. Когда преступник пытался вылететь из Мюнхена по поддельным документам, его задержал Интерпол и экстрадировал в Россию. Начался судебный процесс. 20 февраля 2018-го Ломова приговорили к двум годам колонии общего режима, с учетом смягчающих обстоятельств — двое маленьких детей, единственный кормилец в семье.

© АГН "Москва" / Антон Кардашов Рассмотрение дела в отношении Александра Ломова, обвиняемого в гибели пешехода © АГН "Москва" / Антон Кардашов Рассмотрение дела в отношении Александра Ломова, обвиняемого в гибели пешехода

"К моменту вынесения приговора он уже пробыл полгода в СИЗО, кроме того, сейчас надеется на амнистию. Я не верю, что он по-настоящему раскаялся. Мы подали апелляцию, но пока непонятно, получится ли ужесточить наказание", — комментирует Ольга Карпова.

"Через пять полос"

Похожая трагедия произошла в столице на Кутузовском проспекте 22 мая 2015 года. "Дени Мирзоев за рулем BMW X6 на скорости 198 километров в час пересек пять полос и влетел в обочину, на которой находился мотоциклист Виталий Гришин. От сильного удара тот скончался на месте, а водитель иномарки оказался в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом носа", — рассказывает адвокат Гришиных Денис Ковалев.

© Фото : из личного архива Погибший мотоциклист Виталий Гришин © Фото : из личного архива Погибший мотоциклист Виталий Гришин

У матери погибшего, впрочем, своя трактовка событий. "Это была гонка. Друзья Мирзоева были на месте происшествия уже через две минуты, значит, ехали рядом", — поделилась мнением с корреспондентом РИА Новости Ирина Гришина.

Байкеры, друзья Гришина, помогли предать дело огласке: провели мотопробег по Москве, устроили пикет перед Боткинской больницей, куда обратился Мирзоев, встретились с главой московского ГУ МВД Анатолием Якуниным, вспоминает Ирина.

"Суд назначил ему два года колонии-поселения, а также обязал выплатить компенсацию родственникам, признав виновным по ст. 264 ч. 3 — "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорит Ковалев.

"Из трехсот тысяч, которые он должен был заплатить лично мне, Мирзоев отдал только 12 500, хотя бил себя в грудь, что всю жизнь будет помогать нашей семье. Насколько я знаю, сейчас он пытается официально обжаловать выплаты — якобы нигде не работает и не имеет дохода", — сетует мать погибшего мотоциклиста.

Пойман — вор

Однако не всегда удается наказать нарушителей — на мощном автомобиле несложно уйти от полиции. "Даже если превышение скорости зафиксирует камера, можно объявить машину в угон и не платить штраф. На некоторых шоссе работают патрульные подразделения с быстрыми автомобилями, но и им вряд ли под силу догнать, к примеру, "Феррари", — объясняет тонкости стритрейсер Борисов.

Вероятно, такими соображениями руководствовались молодые люди, попытавшиеся по московским улицам скрыться от полиции на "Мерседесе Гелентваген" в мае 2016-го. В машине находились сын топ-менеджера "Лукойла" Руслан Шамсуаров, которому и принадлежал автомобиль, известная в Москве стритрейсерша Мара Багдасарян и Виктор Усков, за рулем — Авдувахоб Маджидов.

Свои "приключения" они транслировали в прямом эфире в интернете. Погоня за элитным внедорожником длилась несколько часов. Во время гонки водитель грубо нарушал ПДД, не раз пересекал сплошные полосы, выезжал на газоны.

"Подсудимые не реагировали на требование полицейских остановиться, маневрами движения угрожали здоровью и жизни инспекторов ДПС, высказывали оскорбления в их адрес, транслируя все в интернет", — впоследствии обратил внимание на суде прокурор, отметив, что внедорожник был без номерных знаков, а доступ к видеозаписям погони имелся у широкого круга людей.

Гагаринский суд назначил Шамсуарову и двум другим фигурантам — Маре Багдасарян и Виктору Ускову — обязательные работы. Автомобиль арестовали и передали Росимуществу. Как сообщалось в СМИ, находившегося за рулем Авдувахоба Маджидова также приговорили к обязательным работам и лишили водительских прав.

Однако уже в январе 2018 года Маджидова вновь задержали в Москве — на этот раз после ДТП. У него были документы на другое имя. Мировой суд тогда назначил ему десять суток административного ареста.

После скандального инцидента в мае 2016 года за нарушения ПДД неоднократно задерживали и другую участницу той гонки — Мару Багдасарян. Решением суда она бессрочно лишена водительских прав и сможет получить их обратно только с согласия врачей. По материалам дела, девушка страдает эпилепсией.

Впрочем, она не сдается. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Дорогомиловского суда Москвы Анастасия Татаруля, недавно Багдасарян попросила суд вернуть ей водительские права. Иск рассмотрят 18 мая. Видимо, без авто ей скучно живется.

Зрителям по ногам

Стритрейсеры нередко проводят масштабные заезды — с десятками участников и денежными призами. "Мы сами узнаем о гонках за несколько часов до начала: организаторы раздают в местах скопления автолюбителей флаеры, на которых указаны время и точка сбора, а также стоимость участия. Из назначенного пункта в полночь до секретной трассы выдвигается колонна автомобилей", — рассказывает Олег Борисов.

Организаторы и спонсоры чаще всего сами заядлые гонщики или владельцы автосалонов, специализирующихся на спортивном тюнинге, уточняет стритрейсер. Им выгодны подобные соревнования. Впрочем, раскошеливаются и участники.

"Взнос обычно 500-1000 рублей со зрителя, 1000-2000 — с водителя. Из этих денег отстегивают кому надо, чтобы не разогнали, устраивают шоу в перерывах, награждают победителей денежными призами", — объясняет арифметику Борисов.

К часу ночи начинаются заезды: две машины, прямой участок городской трассы длиной в 402 метра, заблокированный автомобилями организаторов, полуголая девушка дает отмашку на старт. Заезд длится не более трех-пяти минут, борьба на выбывание — иногда до пяти-шести утра. Все как в фильмах о крутых гонщиках. Но и здесь не обходится без происшествий.

"Любопытные зрители часто подходят слишком близко, поэтому проехаться по ногам — обычное дело. Помню, "Тойота" буксовала на месте — водитель кидал понты, мотор рычал. Резина оказалась старой, не удержала машину, и она влетела в людей. Хорошо, что скорость небольшая была, отделались ссадинами. На моих глазах и трюкачи на мотоциклах не раз врезались в толпу", — вспоминает Борисов.

По всей строгости

Чтобы урезонить стритрейсеров, рабочая группа Госдумы подготовила пакет законопроектов, которыми предусматривается наказывать именно за гонки. Как только депутаты получат отзывы из правительства и Верховного суда, пакет вынесут на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

"Организаторам незаконных соревнований по стритрейсингу может грозить штраф до одного миллиона рублей и наказание до двух лет лишения свободы, участникам уличных гонок — лишение прав и до года тюрьмы. Езду по тротуарам предлагается приравнять к хулиганству, а штраф за управление автомобилем после лишения водительского удостоверения увеличить до 50 тысяч рублей", — пояснил в беседе с РИА Новости замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Однако и уже действующие законы позволяют чувствительно наказывать нарушителей, уверен координатор общественного движения "Автомобилисты Москвы" Леонид Антонов.

"Главное — четкая работа сотрудников ГИБДД, у гонщиков не должно быть ощущения безнаказанности. Когда постоянно штрафуют даже самых богатых, рано или поздно их выходки прекращаются. Есть в законодательстве и понятие "злостный нарушитель" — такого лишают прав бессрочно. Если же речь идет об уголовном преступлении, могут конфисковать сам автомобиль. Более того, при изменении мощности двигателя автомобиль в принципе не пройдет техосмотр, кроме редких случаев, когда такие изменения сертифицированы", — разъясняет Антонов.

В то же время он не сомневается, что стритрейсеры — это сотые доли процента от общего числа водителей, подавляющее большинство людей за рулем — законопослушные.