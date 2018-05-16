В Москве перекроют Садовое кольцо на время велопарада 20 мая

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Садовое кольцо, проспект Академика Сахарова и Каланчевскую улицу перекроют в Москве на время прохождения колонны участников Московского велопарада, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в среду.

Крупнейший в этом году Московский велопарад в поддержку развития велоинфраструктуры и за безопасность на дорогах пройдет 20 мая. По оценкам организаторов, проекта Let's bike it!, участие в нем могут принять свыше 50 тысяч человек. Также до начала велопарада в Москве состоится любительская велогонка, которая пройдет с 7 до 10 часов.

Так, с 8.30 утра ожидается полное перекрытие Садового кольца. Проспект Академика Сахарова закроют для проезда автотранспорта с 00.00 до 18.00 20 мая. Каланчевская улица в этот день будет перекрыта с 13 часов, уточнили в департаменте.

Движение для автомобилей будет открываться по мере прохождения велоколонны.