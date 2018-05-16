В Москве перекроют Садовое кольцо на время велопарада 20 мая

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Садовое кольцо, проспект Академика Сахарова и Каланчевскую улицу перекроют в Москве на время прохождения колонны участников Московского велопарада, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в среду.
Так, с 8.30 утра ожидается полное перекрытие Садового кольца. Проспект Академика Сахарова закроют для проезда автотранспорта с 00.00 до 18.00 20 мая. Каланчевская улица в этот день будет перекрыта с 13 часов, уточнили в департаменте.
Движение для автомобилей будет открываться по мере прохождения велоколонны.