В ФСО объяснили, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не нарушил правил дорожного движения, находясь во время проезда по Крымскому мосту за рулем КамАЗа не пристегнутым ремнем безопасности, поскольку этот участок формально еще нельзя назвать дорогой. Об этом РИА Новости заявил заместитель начальника центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов.

"На безопасности главы государства это никак не сказалось, никаких угроз не было", — подчеркнул он.

Накануне Путин открыл автомобильную часть Крымского моста, возглавив за рулем КамАЗа колонну грузовиков. Глава государства проехал от Тамани до Керчи за 16 минут.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что права на управление грузовым транспортом Путин получил около 20 лет назад. В ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что президент якобы не был пристегнут во время езды на КамАЗе, Песков заявил, что не видел, был ли он пристегнут или нет.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России — 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Поток автотранспорта запущен 16 мая.

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