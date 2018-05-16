В московском Серебряном бору распустились первые ландыши

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Первые ландыши расцвели в Москве на территории Серебряного Бора, сообщили в пресс-службе "Мосприроды" в среду.

"Первые ландыши распустились на территории Серебряного бора", — говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, ландыш произрастает на всех особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и цветет около месяца. В Московском регионе он больше всего распространен в Серебряном Бору, Битцевском лесу, Зеленограде. В 2001 году ландыш занесли в Красную книгу Москвы, поэтому эти цветы не только запрещено рвать, но и нарушать их местообитание.

"Поэтому правильным поведением в природном парке будет следующее: обойти места произрастания первоцветов по организованным прогулочным дорожкам и ограничиться фотографированием", — пояснили в "Мосприроде".

Для того чтобы выявить, пресечь и предупредить нарушения природоохранного законодательства, ежегодно в весенний период проводится операция "Первоцвет". Сбор ландышей на ООПТ является административным правонарушением и наказывается штрафом до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч и для юридических – до 500 тысяч рублей.