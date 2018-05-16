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Общество

В Совфеде прокомментировали призыв к бомбежке Крымского моста‍

Сюжет:
Крымский мост (387)
19:5816.05.2018
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНачало автомобильного движения по Крымскому мосту. Архивное фотоНачало автомобильного движения по Крымскому мосту. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с телеканалом RT статью американского издания Washington Examiner, призывающую разбомбить Крымский мост.

Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Киевские плакальщики у крымского моста: смотреть больно, а приходится

Ранее один из авторов еженедельника Washington Examiner призвал Киев взорвать мост через Керченский пролив. Он считает, что "неотложная моральная актуальность" такого поступка очевидна.

Морозов назвал подобное заявление террористическим и призвал следственные органы возбудить уголовное дело.

"Мы ещё раз убеждаемся, что США придумывают правила и международное право только для других стран, чтобы сеять хаос, которым они считают можно управлять и наносить моральный, политический, материальный ущерб, как мы это видим на протяжении последних 25 лет. Это недопустимо, подобные высказывания должны обсуждаться на Совете Безопасности ООН", — заявил сенатор.

Владимир Путин во вторник принял участие в торжественном открытии моста через Керченский пролив. Мост стал самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально запланировали на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика.

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© РИА Новости
Путин за рулем КамАЗа промчался по Крымскому мосту
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Общество
Комментарии
12 пользователей оставили 13 комментариев
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vpoz47
СМИ совсем обнаглели. Печатают всякую чушь.
20:37
16.05.2018
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itkoluk
пускай рискнут,как говорят -последним опереньем
20:36
16.05.2018
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Вальтер Мильх
Один из авторов еженедельника Washington Examiner это не мнение США в целом а мнение одного сумасшедшего. Если я предложу что нибудь разбомбить это тоже только мое мнение а не мнение всей России. А то что опубликовали то да это плохо. Так же плохо как если бы позади Путина на экране летели ракеты на Майами.
20:33
16.05.2018
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IL30041976
Кишка тонка - мост наш взорвать. Мечтатели блин.....
20:32
16.05.2018
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IL30041976
Пусть башку глупую себе сначала взорвут.
20:30
16.05.2018
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ya_nata
Неотложная актуальность- отправление в российскую тюрьму сего морального отброса. Предварительно популярно объяснив ему, что мы у себя дома и делаем, что считаем нужным без их сшашных указявок. Назвался груздем-полезай в кузовок!
20:29
16.05.2018
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Skiminokk L
ломать не строить, они привыкли всё разрушать везде, а что-то создать на благо человечества им чуждо - в этом заключается их исключительность
20:28
16.05.2018
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Ёшкин кот
террористическое государство сша призывает к бомбежке российской инфраструктуры. ну хотя бы не скрывают свое истинное лицо лживыми речами о демократии.
20:22
16.05.2018
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Андрей Гладков
"неотложная моральная актуальность" уничтожения сшп совершенно очевидна.
20:19
16.05.2018
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tatiana.santi
Совсем с "катушек" съехали... Неотложная моральная актуальность -изолировать припадочных от общества! Эх не видит мое послание тот самый автор Washington Examiner
20:19
16.05.2018
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Konstantin Popov
Ну если янки нужны новые цинковые гробы своих "воинов" - милости просим.
20:17
16.05.2018
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Oreshnik88
К деятелю надо послать кого нибудь.
20:17
16.05.2018
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biruckow79
построили, за деньги народа. какого черта цену на бензин повышают
20:17
16.05.2018
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