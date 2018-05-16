В Совфеде прокомментировали призыв к бомбежке Крымского моста‍

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с телеканалом RT статью американского издания Washington Examiner, призывающую разбомбить Крымский мост.

Ранее один из авторов еженедельника Washington Examiner призвал Киев взорвать мост через Керченский пролив. Он считает, что "неотложная моральная актуальность" такого поступка очевидна.

Морозов назвал подобное заявление террористическим и призвал следственные органы возбудить уголовное дело.

"Мы ещё раз убеждаемся, что США придумывают правила и международное право только для других стран, чтобы сеять хаос, которым они считают можно управлять и наносить моральный, политический, материальный ущерб, как мы это видим на протяжении последних 25 лет. Это недопустимо, подобные высказывания должны обсуждаться на Совете Безопасности ООН", — заявил сенатор.

Владимир Путин во вторник принял участие в торжественном открытии моста через Керченский пролив. Мост стал самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально запланировали на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика.