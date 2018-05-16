Поток транспорта по мосту в Крым побил рекорд Керченской паромной переправы

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Поток транспорта между Крымом и Краснодарским краем за первые 12 часов с открытия моста в Крым побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы, говорится в сообщении инфоцентра моста.

К 19:00 по нему в обе стороны проехали 14 тысяч машин: более семи тысяч в сторону Крыма и 6,7 тысячи в сторону Кубани.

Предыдущий рекорд датируется августом 2017 года.Тогда Керченская паромная переправа за сутки перевезла в обоих направлениях почти 13 тысяч транспортных средств.

Специалисты ожидали, что после открытия автодороги по Крымскому мосту интенсивность движения может достигать 12-13 тысяч автомобилей в сутки. Такие пиковые нагрузки прогнозировались на первые месяцы после ее открытия из-за интереса к уникальному инженерному сооружению, а также – традиционно в курортный сезон.

"Предполагается, что в целом в первый год работы Крымского моста поток автотранспорта между Кубанью и Крымом может вырасти сразу на 35-40%", — сообщает инфоцентр.

Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулем КамАЗа из Тамани до Керчи почти за четверть часа.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России. Его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением.

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