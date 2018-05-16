В Госдуме предложили установить контрольный механизм для начисления пенсий

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Проект закона по определению контроля за механизмом установления, перерасчета и корректировки всех видов пенсий внесен в Госдуму в среду, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Законодательная инициатива внесена в Госдуму депутатами от партии "Справедливая Россия" Дмитрием Иониным и Олегом Николаевым и касается изменений отдельных законодательных актов.

"Законопроектом предлагается предусмотреть комплексный механизм контроля за установлением, перерасчетом и корректировкой размера различных видов пенсий в отношении всех категорий лиц путем создания отдельного самостоятельного вида государственного контроля (надзора) за установлением, перерасчетом и корректировкой размера различных видов пенсий", — говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов документа, предлагаемые законопроектом изменения развивают защиту социальных прав всех категорий лиц, имеющих право на пенсию, а также направлены на профилактику нарушений в области пенсионного законодательства.

"Законопроектом, в частности, даны правовые основания для наделения федерального органа исполнительной власти функциями по контролю (надзору) за установлением, перерасчетом и корректировкой размера различных видов пенсий по государственному пенсионному обеспечению", — отмечается в документе.

Авторы инициативы отмечают, что внесение проекта вызвано многочисленными обращениями граждан России по вопросам ошибок при перерасчете различных видов пенсий.