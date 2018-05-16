В столичном ГАИ сообщили о ежедневной проверке тонировки на автомобилях

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сотрудники московской Госавтоинспекции ежедневно проверяют уровень тонировки стекол автомобилей в столице, сообщила пресс-служба ведомства.
Как отмечается, с начала года сотрудниками Госавтоинспекции Москвы выявлено более 41 тысячи автомобилей с превышением норм тонировки стекол. По всем фактам на водителей составлены административные материалы по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств".
"Затемненные стекла или покрытия, светопропускаемость которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств, негативно влияют на безопасность на дороге. Обзор для водителя ухудшается. Практика показывает, что нередко именно из-за чрезмерно тонированных стекол возникают аварийные ситуации. Особенно высок риск в ночное время, где отсутствие достаточного освещения может привести к ДТП не только в транспортном потоке, но и во дворах", — добавили в пресс-службе ведомства.