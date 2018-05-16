Крымский мост не появился на картах Google

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Крымского моста, официально открытого Владимиром Путиным 15 мая, до сих пор нет на Google Maps. На это указали пользователи соцсетей.

Один из них отметил, что на "Яндекс. Картах" сооружение уже появилось. Некоторые обратили внимание и на то, что сервис Google Maps не прокладывает маршрут через построенный мост.

В Яндекс Крымский мост уже нарисовали, в Google еще опаздывают pic.twitter.com/sBMkGUeIs3 — Kirill (@korzhavin) May 16, 2018

​

Google не хочет строить маршрут из Ростова-на-дону в Севастополь через новый Крымский мост https://t.co/Z9H9DBVoYl — Наталия (@Nata4468) May 15, 2018

​​Крымский мост открыли 15 мая. В торжественном церемонии принял участие Владимир Путин. Он сел за руль КамАЗА и возглавил колонну из 30 грузовиков, которые затем проехали по мосту. С 16 мая по нему запустили движение легковых автомобилей и автобусов. Осенью 2018 года откроется движение грузовиков, с 2019 года — поездов.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после переворота в Киеве. Большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

Украина до сих пор считает Крым своим, а территорию полуострова называет оккупированной. Однако Москва не раз обращала внимание на то, что граждане голосовали на референдуме демократическим путем, в соответствии со всеми международными законами.