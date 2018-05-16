Две новые полосы трассы "Таврида" откроются к концу 2018 года

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Дальние подходы к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края заработают в 2022 году, а две новые полосы трассы "Таврида" откроются уже к концу этого, сообщает Минтранс.
Сегодня в 5:30 утра на автодорожной части Крымского моста запустили движение легкового транспорта и автобусов. В первые часы работы по мосту проехали около пяти тысяч машин. "Открытие автодорожной части Крымского моста — знаменательное событие, оно станет важным этапом развития транспортной системы Крыма и Кубани. Это грандиозный момент, которого так ждала страна", — отметил исполняющий обязанности министра транспорта Максим Соколов.
Одновременно заработали автодорожные подходы к мосту с обоих берегов. Со стороны Кубани это новая 40-километровая четырехполосная трасса. Со стороны Крыма – аналогичные по пропускной способности 8,6 километра скоростной дороги, которая свяжет мост с трассой "Таврида", проходящей через весь полуостров до Севастополя.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России — 19 километров.
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