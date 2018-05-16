Две новые полосы трассы "Таврида" откроются к концу 2018 года

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Дальние подходы к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края заработают в 2022 году, а две новые полосы трассы "Таврида" откроются уже к концу этого, сообщает Минтранс.

Полностью трасса заработает к 2020 году.

Сегодня в 5:30 утра на автодорожной части Крымского моста запустили движение легкового транспорта и автобусов. В первые часы работы по мосту проехали около пяти тысяч машин. "Открытие автодорожной части Крымского моста — знаменательное событие, оно станет важным этапом развития транспортной системы Крыма и Кубани. Это грандиозный момент, которого так ждала страна", — отметил исполняющий обязанности министра транспорта Максим Соколов.

Одновременно заработали автодорожные подходы к мосту с обоих берегов. Со стороны Кубани это новая 40-километровая четырехполосная трасса. Со стороны Крыма – аналогичные по пропускной способности 8,6 километра скоростной дороги, которая свяжет мост с трассой "Таврида", проходящей через весь полуостров до Севастополя.

Накануне Крымский мост открыл президент Владимир Путин. Он проехал за рулем КамАЗа из Тамани до Керчи за чуть более чем четверть часа. До этого глава государства ознакомился с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России — 19 километров.

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