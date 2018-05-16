Медведеву интересно, кто победит в юридическом состязании с участием робота

С. ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что хотел бы знать, кто победит в состязании между правовым роботом и человеком, которое состоится в рамках Санкт-Петербургского международного юридического форума.

В программе форума заявлено мероприятие "Юридический баттл: Робот от "Мегафон" VS Роман Бевзенко". Предполагается, что на одной стороне выступит юридический робот LegalApe 2.8, на другой — партнер "Пепеляев групп" Роман Бевзенко.

"Я каждый год бываю на вашем форуме…. И вижу, как меняется программа, как она отражает всё то новое, что появляется в нашем мире. Пример тому — дискуссии по международной повестке дня, по цифровым технологиям, по спортивному праву и по целому ряду других весьма любопытных вещей, включая состязание между ботом и человеком. Потом интересно было бы узнать, кто все-таки победит в этом состязании", — сказал он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Петербургского международного юридического форума-2018.