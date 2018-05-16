В парке Зарядье в четверг откроется ледяная пещера

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Ледяная пещера откроется в московском парке Зарядье 17 мая, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду.

"Завтра вечером открывается "Ледяная пещера" в Зарядье — частица русского Севера в Москве. Выглядит сказочно, но находиться там больше 15 минут не советую. Морозит по-настоящему", — написал он на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Как сообщалось ранее, конструкция ледяной пещеры состоит из изогнутых металлических труб общей длиной 15 километров. Внутри циркулирует около восьми тонн специальной охлаждающей жидкости. Температура в пещере будет варьироваться от минус пяти до минус восьми градусов по Цельсию, добавляется в них.

Специальное оборудование, которое подает охлаждающую жидкость, разместили под "ледником". На стенах, в потолке и в полу пещеры искусственно намораживают новые слои инея, который затем преобразуется в лед. Полностью ледяной покров сформируется примерно за полтора месяца. Всего за это время планируется наморозить около 70 тонн льда. Посетители смогут дотронуться до ледяной поверхности. На медиаэкранах рядом с пещерой будут показывать документальные фильмы о природе льда и научных экспедициях в Арктику и Антарктику.