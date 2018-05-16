Медведев объяснил, почему сложно реализовать запреты в цифровой среде

С. ПЕТЕРБУРГ, 16 мая- РИА Новости. Реализовать какие-либо категоричные запреты в цифровой среде сегодня сложно, так как сразу начинают возникать пути их обхода, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Сегодня триада уже привычных методов — предписание, разрешение, запрет — уже не работает в полном виде, во всяком случае в цифровой среде. На глобальных рынках что-то сложно категорично запретить и обеспечить надлежащее исполнение этого запрета. Немедленно возникнут пути обхода этих запретов и предписаний", — сказал он в ходе выступления на Петербургском юридическом форуме.

Ранее Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством. Тем не менее, несмотря на попытки регулятора заблокировать мессенджер, он продолжил работать, хотя и с некоторыми помехами.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Петербургского международного юридического форума-2018.