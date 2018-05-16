Россия готова защищать правовые и социальные ценности, заявил Медведев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Россия готова защищать правовые и социальные ценности, изложенные в Конституции РФ и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, заявил в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"И конвенция, и конституция основаны на одних и тех же универсальных правовых и социальных ценностях. Оба документа стали частью правовой системы, нашей законодательной и судебной практики, в конечном счете изменили судьбу огромного количества людей. И мы готовы их защищать, в том числе с нашими европейскими партнерами",- сказал Медведев, выступая на Петербургском юридическом форуме.

Он также отметил символизм совпадения юбилейных дат конституции и конвенции.

"Первое — это защита прав граждан, абсолютный приоритет для каждого юриста. Эта позиция закреплена в российской конституции, которой в этом году исполняется 25 лет. Символично, что эта дата совпала с еще одним юбилеем — 20 лет ратификации нашей страной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод",- объяснил он.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Петербургского международного юридического форума-2018.