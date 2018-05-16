В СФ предложили ввести обязательное противопожарное страхование граждан

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Совете Федерации предложили ввести на законодательном уровне механизм обязательного противопожарного страхования, предусматривающего установление размера страховых выплат в случае причинения вреда здоровью или гибели людей, произошедших вследствие нарушений требований пожарной безопасности.

Как сообщил в среду на заседании глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев, такие рекомендации были сделаны профильными комитетами верхней палаты парламента после изучения ситуации в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня".

"Мы полагаем, что это потребует от субъектов экономической деятельности соблюдения противопожарных мер", — сказал сенатор.

По его словам, также в Совете Федерации предлагают усилить уголовную ответственность за нарушения в области пожарной безопасности.

"Комитеты Совета Федерации работу в обозначенном направлении не заканчивают. В период осенней сессии планируется подготовка предложений о перераспределении полномочий по обеспечению пожарной безопасности между исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также о повышении ответственности субъектов малого и среднего предпринимательства за ведение экономической деятельности на объектах, не введенных в установленном порядке в эксплуатацию", — сообщил Бондарев.

В утверждённых в среду на заседании Советом Федерации рекомендациях отмечается, что негативное влияние на противопожарное состоянии объектов зашиты оказывает снижение фактической численности сотрудников федеральной государственной пожарной службы, осуществляющих функции федерального государственного пожарного надзора.

"Кроме того, ряд требований противопожарной защиты и антитеррористической защищённости объектов с массовым пребыванием людей вступает в противоречие, что вызывает необходимость формирования единого правового подхода к обеспечению безопасности", — отмечают сенаторы.

Они предлагают правительству законодательно закрепить возможность проверок пожарной безопасности органами пожарного надзора без предварительного уведомления собственников объектов; создать национальный реестр огнезащитных материалов, разрешённых к применению в несущих строительных конструкциях; внести изменения в действующее законодательство для отмены запрета на проведение плановых проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на объектах, относящихся к категории высокого риска и не ограничивать периодичность их проведения.

Помимо этого, сенаторы считают необходимым усилить уголовное наказание за нарушение мер пожарной безопасности, повлекшее смерть или тяжкий вред здоровью человека и за уклонение от выполнение предписаний органов государственного пожарного надзора, а также ввести фиксированный норматив численности пожарной службы из расчета одна единица личного состава на 650 человек населения.