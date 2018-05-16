В России избавились от недобросовестных третейских центров, заявил Медведев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. В российской арбитражной системе удалось избавиться от недобросовестных третейских центров и карманных судов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В России была создана система действительно профессионального арбитража, которая соответствует международным практикам. Удалось избавиться от недобросовестных третейских центров, их было, к сожалению, достаточно много, корпоративных судов, всяких разных карманных третейских судов, их было на самом деле сотни. При этом были созданы условия для эффективной защиты прав предпринимателей. Мы будем и дальше следить за развитием арбитража в России", — заявил Медведев на пленарной сессии международного юридического форума.