Песков рассказал, когда Путин получил права на управление грузовой машиной

Президент РФ Владимир Путин садится за руль автомобиля Камаз во время проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста. 15 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин садится за руль автомобиля Камаз во время проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста. 15 мая 2018

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя поездку Владимира Путина по Крымскому мосту, рассказал, что президент имеет права на управление грузовым автомобилем, которые он получил около 20 лет назад.

Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулем КАМАЗа из Тамани до Керчи за четверть часа. Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России — 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением — движение автотранспорта запущено утром 16 мая.

"Ориентировочно 20 лет назад у президента была открыта эта, а также ряд других категорий водительских прав", — сказал Песков.