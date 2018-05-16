В Москве на старейшей ГЭС установят автоматическое запорное устройство

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Автоматическое запорное устройство установят на системообразующем газопроводе в Москве, сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ в среду.

"Семнадцатого мая специалисты АО "МОСГАЗ" проведут уникальные работы по установке автоматического запорного устройства с дистанционным управлением на стратегическом системообразующем газопроводе, который обеспечивает газоснабжение старейшей действующей ГЭС-1, ряда коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора ЮАО столицы", — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, это станет еще одним шагом для повышения уровня газовой безопасности столицы.

В департаменте напомнили, что газопровод на Дербеневской набережной обеспечивает питание более 20 коммунально-бытовых предприятий и жилой сектор ЮАО Москвы. Объект является ключевой составляющей работы старейшей действующей тепловой электростанции России ГЭС-1.