Благоустройство Строгинской поймы в Москве планируют завершить к июню

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Благоустройство и озеленение Строгинской поймы в Москве планируют завершить до начала июня, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в среду.

"В Строгинской пойме проходят сезонные работы по выравниванию существующего рельефа местности при помощи подсыпки грунта и устройству газона, которые планируется завершить до начала июня", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что монтаж металлических ограждений, деревянных настилов также близок к завершению, а укладка асфальта на дорожках и тропинках выполнена полностью.

Комплексное благоустройство и озеленение территории Строгинской поймы началось в 2017 году в рамках столичной госпрограммы "Развитие городской среды". В парке уже обустроены дорожно-тропиночная сеть, велодорожки, детские и спортивные площадки, в ближайшее время будут установлены малые архитектурные формы.

Работы по благоустройству поймы планируют полностью завершить до июня.

Как напомнили в пресс-службе, парк Строгинская пойма является особо охраняемой природной территорией. После завершения всех работ парк станет более удобным и приспособленным для семейного отдыха и занятий спортом — здесь появятся пять детских и 12 спортивных площадок.