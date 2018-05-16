Каждая третья бутылка коньяка поддельная, заявили в Роскачестве

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Роскачество изучило почти 50 марок российского коньяка. Треть из них оказались подделкой.

Эксперты проверили, из какого спирта сделаны алкогольные напитки. Им должен быть только коньячный, а не более дешевые пшеничный или картофельный.

По результатам исследований оказалось, что 15 из 47 образцов коньяка изготовили не из коньячного спирта.

Это "Остров Крым", "Бастион", "Легенды Севана", "Русский Крым", "Fathers Old Barrel", "Крымский статус", "Аграв", "Три звездочки" ("ЗАО ВКК "Русь"), "Три звездочки" (ООО ТД "КВС"), Армянский коньяк "КД" (ООО "Арегак"), "Белая Гвардия", коньяк армянский "Поздравительный", "Три Звездочки" (ООО "Винно-коньячный завод "Русский"), "Людовик" и "Арман".

Поскольку эта методика не входит в ГОСТ, юридически данные товары не являются нарушителями.

Однако их уже исключили из рейтинга Роскачества.

По результатам исследования только один российский коньяк признали признаны высококачественным — крымский "Бахчисарай". Этот товар уже получил государственный Знак качества.

Доля контрафакта растет

В конце апреля руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев заявил, что доля контрафактного алкоголя на рынке составляет 70 процентов.

По его словам, за четыре года в России резко выросло число поддельной алкогольной продукции.

"Мы видим просто чудовищный рост вот этих вот, в народе так называемых фунфыриков — это боярышник и другие эквиваленты, настойки, которые потребляет именно тяжелая среда потребления, алкоголики", — говорит Хамзаев.

Общественник отметил, что общей ситуации на алкогольном рынке в вопросе защиты здоровья, контроля рынка и вытеснения контрафакта он "поставил бы три с минусом".

Однако, по его мнению, сейчас в России наметилась тенденция стремления к здоровому образу жизни среди молодежи.

