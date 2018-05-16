Пожарная инспекция хочет вернуть контроль за строительством зданий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Пожарная инспекция хочет вернуть контроль за безопасностью зданий еще на этапе строительства, заявил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев на Петербургском международном юридическом форуме.

Речь идет о таких этапах, как выделение земли под строительство, проектирование, возведение и сдача объекта в эксплуатацию.

По словам Еникеева, только так можно выявить недостатки, не допустить замены материалов на более дешевые и пожароопасные и проверить огнезащитное покрытие внутренних конструкций.

Кроме контроля на всех этапах, инспекторы хотят получить право на внезапные проверки.

"Надо позволить пожарному инспектору приходить на объект без предупреждения и спрашивать по-жесткому, но в рамках закона: на первый раз — предупреждение, на второй — все, что предписано законом", — уточнил Еникеев.

Третье предложение ведомства касается замены проверки юридических лиц на проверку конкретных объектов. Часто выявление собственника, арендатора и субарендатора занимает слишком много времени. "Если мы будем гонять инспектора по юридическим лицам, то он никогда не проверит объект, все здание целиком, как все работает", — пояснил главный инспектор.

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В ходе инспекций, прошедших после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", служба обнаружила, что многие нарушения допущены на этапе строительства и сдачи в эксплуатацию. Некоторые дефекты скрыты отделкой, поэтому инспектор даже не может их увидеть.

"Я защищаю права не только инспекторов, но и добросовестных собственников, которые получили объект с изъянами", — подчеркнул Еникеев.

Он отметил, что соответствующие предложения уже подготовлены и внесены на рассмотрение.

В ведомстве надеются, что в этом году все законопроекты внесут в правительство и затем в Госдуму.

Петербургский международный юридический форум открылся в северной столице в восьмой раз.