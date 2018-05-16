Роскачество назвало пять лучших коньяков в российских магазинах

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Четыре импортных и только один отечественный коньяк, которые продаются в России, признали высококачественными, следует из результатов исследования Роскачества. Кроме того, 15 российских коньяков исключили из рейтинга организации из-за того, что используют в производстве напитка не виноградный спирт.
Среди проверенных образцов – как мировые легенды ("Арарат", Hennessy, Courvoisier, Martell, Remy Martin), так и локальные бренды ("Киновский", "Три звездочки", "Коктебель", "Старейшина", "Дагестанский").
Победители
Специалисты протестировали коньяк по показателям безопасности, качества и подлинности, органолептическим показателям (их проверяли международные эксперты из Франции и Армении), а также по физико-химическим данным, таким как крепость, массовая концентрация сахаров, альдегиды, средние эфиры, летучие кислоты, метиловый спирт и токсичные элементы.
По результатам исследования коньяки пяти брендов признаны высококачественными — четыре французских и один российский. Это Hennessy, Courvoisier, Martell, Remy Martin и крымский "Бахчисарай" — этот товар уже получил государственный Знак качества.
Откуда спирт?
"Важным вектором исследования стало определение природы происхождения спирта для выявления фальсификации напитка", — говорится в отчете.
Для проверки спирта Роскачество внедрило в повышенный стандарт качества признанную международную методику изотопного анализа, так как в ГОСТ метод определения природы виноматериала не включен.
"По ГОСТу сегодня установлено, что коньяк должен быть произведен с помощью перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет. Однако данный ГОСТ не имеет в поддерживающем перечне метода определения природы виноматериала. Мы считаем, что необходимо расширить методы контроля по природе происхождения спирта. Поэтому нужно зафиксировать в ГОСТе, устанавливающем требования к продукции, метод определения соотношения изотопного состава углерода, кислорода, водорода", — объяснила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
Исключенные из рейтинга
По результатам исследований изотопного состава эксперты сделали заключение о не виноградном происхождении спирта в отношении 15 товаров из 47.
Поскольку эта методика не входит в ГОСТ, юридически данные товары не нарушители. Однако их исключили из рейтинга Роскачества.
Красители и ароматизаторы
Не все коньяки успешно прошли и проверку на содержание красителей и ароматизаторов. Недобросовестные производители могут использовать их, чтобы облагородить напиток, не получивший нужных показателей вкуса, цвета и аромата в процессе выдержки.
Запрещенных синтетических красителей специалисты не нашли, но в пяти коньяках были обнаружены ароматизаторы. Это "Три звездочки" (ЗАО "Вино-коньячный комбинат "Русь"); армянский коньяк "КД", "Белая Гвардия"; "3 звездочки. Одесский" (ООО "Родник и К") и "Три Звездочки" (ООО "Винно-коньячный завод "Русский").
Крепость и выдержка
Проверили эксперты и выдержку напитка, замерив массовую долю приведенного экстракта и соотношение фенольно-фурановых соединений. Массовая доля приведенного экстракта у всех коньяков в норме — варьируется от 1,1 до пяти грамм на кубический дециметр (выдержка считается недостаточной, если показатель ниже 0,5).
Что касается фенольно-фурановых соединений, то Роскачество установило норму их соотношения не менее 1,8. Если показатель ниже, скорее всего, была нарушена технология выдержки. Наименьшее значение выявили у коньяков "Остров Крым", Kvint, "Три звездочки" (ВКК "Русь") и "Черноморский".
Проверка крепости показала, что у всех образцов она находится на уровне 40-40,3%, что соответствует норме. Недолива специалисты тоже не обнаружили.