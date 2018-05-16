Роскачество назвало пять лучших коньяков в российских магазинах

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Четыре импортных и только один отечественный коньяк, которые продаются в России, признали высококачественными, следует из результатов исследования Роскачества. Кроме того, 15 российских коньяков исключили из рейтинга организации из-за того, что используют в производстве напитка не виноградный спирт.

Для исследования эксперты закупили коньяк российского производства 47 торговых марок, а также коньяк из Франции, Грузии, Молдавии и Армении.

Среди проверенных образцов – как мировые легенды ("Арарат", Hennessy, Courvoisier, Martell, Remy Martin), так и локальные бренды ("Киновский", "Три звездочки", "Коктебель", "Старейшина", "Дагестанский").

Победители



Специалисты протестировали коньяк по показателям безопасности, качества и подлинности, органолептическим показателям (их проверяли международные эксперты из Франции и Армении), а также по физико-химическим данным, таким как крепость, массовая концентрация сахаров, альдегиды, средние эфиры, летучие кислоты, метиловый спирт и токсичные элементы.

Кроме того, проверялось наличие ароматизаторов и красителей, а также сорт спирта, из которого изготовлен конья, — им должен быть только коньячный, а не более дешевые пшеничный или картофельный.

По результатам исследования коньяки пяти брендов признаны высококачественными — четыре французских и один российский. Это Hennessy, Courvoisier, Martell, Remy Martin и крымский "Бахчисарай" — этот товар уже получил государственный Знак качества.

Откуда спирт?



"Важным вектором исследования стало определение природы происхождения спирта для выявления фальсификации напитка", — говорится в отчете.

Для проверки спирта Роскачество внедрило в повышенный стандарт качества признанную международную методику изотопного анализа, так как в ГОСТ метод определения природы виноматериала не включен.

"По ГОСТу сегодня установлено, что коньяк должен быть произведен с помощью перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет. Однако данный ГОСТ не имеет в поддерживающем перечне метода определения природы виноматериала. Мы считаем, что необходимо расширить методы контроля по природе происхождения спирта. Поэтому нужно зафиксировать в ГОСТе, устанавливающем требования к продукции, метод определения соотношения изотопного состава углерода, кислорода, водорода", — объяснила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Исключенные из рейтинга



По результатам исследований изотопного состава эксперты сделали заключение о не виноградном происхождении спирта в отношении 15 товаров из 47.

Это "Остров Крым", "Бастион", "Легенды Севана", "Русский Крым", Fathers Old Barrel, "Крымский статус", "Аграв", "Три звездочки" ("ЗАО ВКК "Русь"), "Три звездочки" (ООО ТД "КВС"), Армянский коньяк "КД" (ООО "Арегак"), "Белая Гвардия", коньяк армянский "Поздравительный", "Три Звездочки" (ООО "Винно-коньячный завод "Русский"), "Людовик" и "Арман".

Поскольку эта методика не входит в ГОСТ, юридически данные товары не нарушители. Однако их исключили из рейтинга Роскачества.

Красители и ароматизаторы



Не все коньяки успешно прошли и проверку на содержание красителей и ароматизаторов. Недобросовестные производители могут использовать их, чтобы облагородить напиток, не получивший нужных показателей вкуса, цвета и аромата в процессе выдержки.

Запрещенных синтетических красителей специалисты не нашли, но в пяти коньяках были обнаружены ароматизаторы. Это "Три звездочки" (ЗАО "Вино-коньячный комбинат "Русь"); армянский коньяк "КД", "Белая Гвардия"; "3 звездочки. Одесский" (ООО "Родник и К") и "Три Звездочки" (ООО "Винно-коньячный завод "Русский").

Крепость и выдержка



Качество сырья и степень его очистки нареканий у специалистов не вызвали ни по одному из товаров. По массовой концентрации метилового спирта, мышьяка, свинца, кадмия и ртути нарушений также не нашли — эти показатели во всех исследованных образцах находятся в пределах допустимого.

Проверили эксперты и выдержку напитка, замерив массовую долю приведенного экстракта и соотношение фенольно-фурановых соединений. Массовая доля приведенного экстракта у всех коньяков в норме — варьируется от 1,1 до пяти грамм на кубический дециметр (выдержка считается недостаточной, если показатель ниже 0,5).

Что касается фенольно-фурановых соединений, то Роскачество установило норму их соотношения не менее 1,8. Если показатель ниже, скорее всего, была нарушена технология выдержки. Наименьшее значение выявили у коньяков "Остров Крым", Kvint, "Три звездочки" (ВКК "Русь") и "Черноморский".

Проверка крепости показала, что у всех образцов она находится на уровне 40-40,3%, что соответствует норме. Недолива специалисты тоже не обнаружили.