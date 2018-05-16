Совфед следит за ситуацией вокруг Керимова

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Совет Федерации продолжает следить за ситуацией вокруг сенатора и бизнесмена Сулеймана Керимова, который находится под следствием во Франции, сообщила в интервью РИА Новости председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Мы в Совете Федерации за ситуацией вокруг Сулеймана Керимова следим. Всей необходимой информацией владеем. Работа по линии МИД и генпрокуратуры России продолжается", — сказала спикер Совфеда.

Матвиенко отметила, что несмотря на то, что Керимов вынужден находиться во Франции и поэтому не посещает заседания Совфеда, статуса сенатора он лишен не будет.

"Что касается его статуса сенатора, то действующее законодательство четко определяет, при каких условиях возможно досрочное прекращение полномочий члена Совета Федерации. Ситуация, в которой находится сенатор Керимов, в этот перечень не входит", — отметила она.

С ноября прошлого года Керимов находится под следствием во Франции по обвинению в налоговых нарушениях, но время от времени следствие отпускает его в Россию.

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