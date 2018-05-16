Совфед следит за ситуацией вокруг Керимова

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Совет Федерации продолжает следить за ситуацией вокруг сенатора и бизнесмена Сулеймана Керимова, который находится под следствием во Франции, сообщила в интервью РИА Новости председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы в Совете Федерации за ситуацией вокруг Сулеймана Керимова следим. Всей необходимой информацией владеем. Работа по линии МИД и генпрокуратуры России продолжается", — сказала спикер Совфеда.
Матвиенко отметила, что несмотря на то, что Керимов вынужден находиться во Франции и поэтому не посещает заседания Совфеда, статуса сенатора он лишен не будет.
С ноября прошлого года Керимов находится под следствием во Франции по обвинению в налоговых нарушениях, но время от времени следствие отпускает его в Россию.