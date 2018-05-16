В некоторых районах Москвы зафиксировали повышенное содержание сероводорода

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Повышенное содержание сероводорода зафиксировано утром 16 мая в отдельных районах Москвы из-за ухудшения условий рассеивания выбросов, предельно допустимая концентрация не превышена, сообщили в "Мосэкомониторинге" в среду.

"Сероводород: в отдельных районах города в утренние часы был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", — говорится в сообщении.

В "Мосэкомониторинге" пояснили, что это связано с кратковременным ухудшением условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

По состоянию на 9.00 мск максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.

Отмечается, что 17 мая метеоусловия будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере.